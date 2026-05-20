Northern Jets came away with the wins against Narrandera in netball at the weekend.
Under 11s and Under 14s had very strong wins and consolidated their good form of late.
Under 11s Jets 21 defeated Narrandera 3
Award winners
Elders towel - Isla Davey
AWN Wilks McKean - Elsie Fairman
Under 14s Jets 25 defeated Narrandera 18
Kurralea towel - Lucy Buerckner
Ariah Park Bowling Club socks - Eva Wolski
Award sponsors were Nutrien Ag Solutions Ardlethan and Ariah Park, Elders Ariah Park, Ariah Park Bowling Club, Kurralea Studs and AWN Wilks McKean.